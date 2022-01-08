شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 27 وفاة و821 إصابة بكورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء الجمعة، تسجيل 821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 27 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.



وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة إلى 391115، كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 21909 حالات وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 939 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364.