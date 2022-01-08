شكرا لقرائتكم خبر عن 491 إصابة جديدة و7 وفيات.. الجزائر تسجل ارتفاعًا جديدًا فى أرقام كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر ارتفاعًا جديدًا في الحصيلة اليومية لعدد إصابات كورونا، بإجمالى 491 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة، فيما تماثل 294 مريضًا للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 221 ألفًا و316 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 151 ألفا و898 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و325 حالة، فيما يتواجد حاليا 31 مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 16 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 17 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 15 ولاية 10 حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

يذكرأن، أعلنت الجزائر، تمديد العمل بالإجراءات الحالية المتخذة للحماية من فيروس كورونا والمتمثلة في رفع الحجر المنزلي والتقيد بباقي الإجراءات الاحترازية لمدة 10 أيام.