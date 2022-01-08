شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا فى لبنان يلامس الـ8000 إصابة وإيجابية الفحوص إلى ارتفاع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية فى تقريرها اليومى تسجيل 7974 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمى للحالات المثبتة الى 761853 ، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة.

يذكرأن، قفزت أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى لبنان، أمس بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 7247 حالة جديدة عن يوم أمس مع استمرار ارتفاع نسبة إيجابية الفحوصات إلى 16.4 % خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت تسجيل 5818 إصابة أمس الأول، كما تم تسجيل 5087 حالة يوم الاثنين الماضي؛ وبذلك ارتفع إجمالى عدد الاصابات فى البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 753 ألفا و879 حالة.

وسجلت وزارة الصحة 18 حالة وفاة أمس ليرتفع معدل الوفاة إلى 4.4 وفاة لكل مائة ألف خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة. فيما بلغت نسبة استخدام أسرة العناية المركزة 79 %.

وكان وزير الصحة بلبنان الدكتور فراس الأبيض قد أعلن أن أغلب الاصابات الجديدة بفيروس كورونا هى للمتحور أوميكرون مؤكدا أنه سريع الانتشار.