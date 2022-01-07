شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي مفاجئ وتضرر مركبتين .. أمانة الطائف تكشف الملابسات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت أمانة الطائف، اليوم الجمعة، بيانًا لكشف ملابسات الهبوط الأرضي المفاجئ في طريق وادي وج بالقرب من مسجد الكوع.

وأوضحت الأمانة أن الهبوط الخفيف الذي تعرضت له الطبقة الإسفلتية وطبقة الدفان بشارع “وادي وج” نتج عن كسر في أحد خطوط أنابيب تصريف مياه الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية.

وأكدت أنه على الفور وقفت شركة المياه الوطنية على الموقع، وباشرت فرق العمل أعمال الإصلاح لخط التصريف المكسور، ومعالجة الهبوط والعمل على سفلتة الموقع.