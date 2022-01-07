شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط والسير بدون لوحات في حائل.. واتخاذ هذا الإجراء بحقه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للمرور، القبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط والسير بدون لوحات في حائل، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت عبر حسابها في «تويتر»، أنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مرور منطقة حائل تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط والسير بدون لوحات معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأكدت أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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