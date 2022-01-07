شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشأن إقامة الحفلات والمناسبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض، عن منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به.
وأوضحت إدارة المهرجان، أن قرارها يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وحمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن إدارة المهرجان، عملت مؤخراً على تفعيل إجراءات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق “توكلنا” داخل منصة العرض الرئيسة، وفي بوابات الدخول، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
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