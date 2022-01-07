شركة فرنسية تطور مقياسا ذكيا للحرارة يعمل بدون بطارية أو شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قدمت شركة ”باراكودا“ الفرنسية للتكنولوجيا الصحية مقياس حرار ذكيا جديدا يعمل بدون بطارية أو شحن كهربائي، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2022 المقام في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.



وكان مقياس ”BCool“ حاضرا بقوة في المعرض ولفت انتباه الزوار، حيث إنه على عكس الأجهزة الأخرى الحديثة الخالية من الزئبق، لا يحتوي على بطارية بل يعمل بـ“الاهنزاز“.