تونس تعلن عن رحلات طيران لإجلاء رعاياها العالقين فى المغرب بسبب كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تونس عن تسيير رحلات طيران لإجلاء رعاياها العالقين فى المغرب بسبب كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وبالرغم من دخول تونس فى الموجة الخامسة من تفشى وباء متحورى كورونا "أوميكرون- ودلتا" بشكل كبير خلال الأيام الماضية واقتراب الإصابات من حاجز 2250 إصابة يوميا، البعض ينادى بتشديد الإجراءات الوقاية بشكل أكثر صرامة خوفا من تفشى العدوى على هيئة وباء، والبعض الآخر ينادى بزيادة التطعيم ضد المتحورات للحد من انتشارها لعدم الدخول في مرحلة الإغلاق الشامل؛ مما يكون له تداعيات اقتصادية خطيرة، خاصة بعد ارتفاع نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالى، الذى سجل فى شهر ديسمبر الماضى 6.6%، مما كان له بالغ الأثر خاصة على المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار.

وقال عضو اللجنة العلمية التونسية لمكافحة كورونا محجوب العوني إنه من غير المطروح مطلقا العودة إلى فرض الحجر الصحي الشامل في مواجهة الموجة الخامسة لكورونا وأن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في حصيلة الإصابات المسجلة يوميا بعد تخطيها حاجز 2230 حالة، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بتكثيف جهود التطعيم ضد كورونا وخصوصا باستكمال الجرعة الثالثة التي توفر الحماية ضد العدوى بالمتحور أوميكرون.

وتوقع عضو اللجنة استمرار النسق التصاعدي للإصابات بكورونا، مرجحا أن يساهم تزايد الإصابات بأوميكرون في تحوله إلى السلالة المهيمنة من ناحية الانتشار في تونس.