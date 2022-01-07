الأردن يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3 آلاف و557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول حسبما ذكرت وكالة/بترا/ الأردنية/ أن هذه الخطوة تُعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.



وشدد أبو الفول على أن سياسةَ الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسةٌ لا شرعية ولا قانونية ومرفوضةٌ ومدانة، وخطوةٌ أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لأسس السلام، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية .