شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يأمر بتشكيل فرق للتحقيق بمقتل عائلة فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، اليوم الجمعة، بتشكيل فريق تحقيق عاجل للكشف عن كل ملابسات عملية قتل عائلة فى منطقة حى الإعلام فى بغداد، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما وجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجرمين المتورطين فى هذه العملية البشعة.
وهاجم مسلحون مجهولون، في وقت سابق، منزلاً في منطقة حي الاعلام ببغداد، وقاموا باصابة صاحب المنزل بعدة عيارات نارية وقتل زوجته و3 من أولاده.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وجه مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية فيس البلاد.
وقال الكاظمى - خلال زيارته مجلس العزاء المقام على أرواح ضحايا جريمة ناحية جبلة بمحافظة بابل وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية الأربعاء الماضى، إن "ما حدث هو مجزرة حقيقية تدمي القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها"، مبيناً أنه تم الإسراع في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين.
وأضاف "قررنا إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم للتحقيق الفوري، ووجهنا بتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
وأشار لإحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني للتحقيق بشأن نشرهم معلومات مضللة عن الحادث، وكلف مستشار الأمن القومي بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية، وسد الثغرات التي يمكن لمن تسول نفسه استغلالها لمصالح شخصية.