شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار زارا رذرفورد، التي تعد أصغر طيار امرأة تقوم برحلة انفرادي حول العالم، أمس الخميس، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بطائرتها خفيفة الوزن.

وتأتي مشاركة رذرفورد في هذه الرحلة لتشجيع الفتيات والنساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلا عن إثارة اهتمام الفتيات بالطيران.

وتهدف المملكة من خلال استضافتها بالتنسيق مع نادي الطيران السعودي، وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني، وشركة مطارات الرياض، إلى تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطيران وعلى وجه الخصوص تمكين المرأة السعودية في مجال الطيران بالمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 إيماناً بدورها الريادي بتطوير وتعزيز صناعة الطيران في عدة مجالات.

ولدى وصولها إلى الرياض قادمة من دولة الإمارات، كان في استقبالها سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة، دومينيك مينور، وعدد من مسؤولي شركة مطارات الرياض ونادي الطيران السعودي.

وعبرت رذرفورد خلال حفل الاستقبال المعد بهذه المناسبة، عن سعادتها بوصولها إلى مدينة الرياض، وقالت لقد تجاوزت الرحلة كل توقعاتي ومنحتني لحظات لا تنسى وتحديات هائلة، واستمتعت بالمنظر الرائع عند التحليق فوق المملكة، وكانت كل لحظة مررت بها بمثابة تجربة استثنائية.

وأضافت أنها تسعى لأن تكون أصغر امرأة في العالم تحلق منفردة حول العالم وتسجيل رقم قياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية، بالإضافة إلى تشجيع الفتيات والنساء على تحقيق أحلامهن بمثل هذه الرحلة، وإلهامهن للالتحاق بمهن في العلوم والطيران.

وكانت الكابتن المحترفة قد انطلقت في هذه الرحلة الشجاعة في شهر أغسطس 2021، من مطار كورتريك ويفلجيم الدولي غرب بلجيكا، واضعة نصب أعينها هدفها بالتحليق لمسافة 32 ألف ميل عبر خمس قارات مرورا بـ 52 بلدا منها السعودية.