الحكومة المغربية: فتح حدودنا مرتبط بتحسن الوضع الوبائى

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن فتح حدود المغرب المُغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا، مرتبط بتحسن الوضعية الوبائية.

وأضاف بايتاس - في تصريح صحفي - أن موضوع فتح الحدود ليس قرارا سهلا، بل يتم بناء على استقراء دقيق للمؤشرات، داخليا وخارجيا، موضحا أن "الوضعية الوبائية ليست مُطمْئنة، نظرا لارتفاع حالات الاصابة اليومية، وأن هناك حالات وصلت إلى الإنعاش وأغلبها من غير الملقحين أو من لم يتلقوا الجرعة الثالثة.



وفيما يتعلق بإنقاذ القطاع السياحي المغربي الذي يعاني من إغلاق الحدود وتوقف حركة السياحة الخارجية، قال الناطق إن هذا الأمر تتابعه الحكومة، لكن في ظل فيروس كورونا يصعب التنبؤ بتطوراتها، خاصة وأن هناك متحورات جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة والقطاع الوزاري يواصلان الحوار مع العاملين في القطاع السياحي .



ونوه بالإنفراج في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا، قائلا إن المغرب "تلقت - بارتياح - الإشارات الإيجابية والإعلان الإيجابي للحكومة الألمانية، وهناك خطوات في اتجاه تقوية العلاقات بين البلدين".