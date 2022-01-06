شكرا لقرائتكم خبر عن يحوي أندر المخطوطات.. السديس يتسلم كتاب «مكتبة المسجد النبوي تاريخ ونوادر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن مكتبة المسجد النبوي في العهد السعودي لها دور كبير في حفظ ونشر التراث الإسلامي والمحافظة عليه ، جاء ذلك خلال تسلم معاليه لكتاب يحتوي أنفس وأندر المخطوطات بالمسجد النبوي حمل عنوان ” مكتبة المسجد النبوي تاريخ ونوادر ” .

وأوضح الشيخ السديس أن مكتبات المسجد الحرام والمسجد النبوي لها فضل في حفظ النوادر من الكتب والمخطوطات التي تحمل فكر حقب من الأزمنة حملت أفكار تنويرية وتطويرية ونفائس دينية واجتماعية كان لها دور في حفظ المعرفة .

وبين الرئيس العام أن كتاب “مكتبة المسجد النبوي تاريخ ونوادر” هو خلاصة لما تحويه المكتبة من نفائس ونوادر ويسهل على الباحثين بالمختصر ، فبارك الله للباحث الذي جمع ما تحويه هذه المكتبة المباركة وجزاه الله من الخير الكثير .