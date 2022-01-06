شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة اللبنانية": رصد حالات مصابة بـ"فلورونا" أمر متوقع وغير مقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة اللبنانية، رصد حالات مصابة بعدوى مزدوجة من فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد "سارس كوف-2" (الذى يطلق عليه فلورونا)، معتبرة أنه أمر متوقع وغير مقلق.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، أن لبنان رصد -كما فى باقى دول العالم- حالات مصابة بعدوى مزدوجة، مشيرة إلى أنه تم اتباع الإجراءات الروتينية حيث يتم فحص عينات من الحالات المصابة فى المركز الوطنى للإنفلونزا، كما ترسل وزارة الصحة العامة عينات من الحالات المصابة إلى مختبر مرجعى فى المملكة المتحدة لفحصها.

وأشارت إلى أن كشف الحالات يتم وفقًا لبرنامج مراقبة الجودة وتبادل السلالات، المعمول به منذ العام 2015، موضحة أن الإصابات المزدوجة بالفيروسات التنفسية أمر طبيعى ويمكن حدوثه.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت اليوم اكتشاف عدد من حالات فلورونا فى لبنان، الذى أعلن اليوم تسجيل أعلى معدل للإصابة بفيروس "كورونا" بمتحوراته منذ شهر مايو الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات 7247 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 18 حالة.