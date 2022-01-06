شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الألمانى يوجه دعوة لملك المغرب لزيارة بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة من رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير لزيارة بلاده، وذلك لإبرام شراكة جديدة بين البلدين.

وأفاد بيان للديوان الملكى المغربى بأن الملك محمد السادس تلقى رسالة من الرئيس الألمانى بمناسبة العام الجديد، أكد فيها أن المغرب قام بإصلاحات واسعة، وأن دعم بلاده مستمر لتنمية المغرب.

وأعرب الرئيس الألماني عن تقديره للمناهج المغربية المبتكرة فى مكافحة تغير المناخ، ومن حيث انتقال الطاقة، مؤكدا أن المغرب أصبح موقعًا استثماريًا مهمًا للشركات الألمانية في أفريقيا.

وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بموضوع الصحراء المغربية، أكد شتاينماير فى رسالته إلى الملك محمد السادس أن ألمانيا تعتبر خطة الحكم الذاتي المقدمة في عام 2007 جهدا جادا وموثوقا من قبل المغرب وأساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق حول هذا النزاع الإقليمي.. مشيرا إلى دعم بلاده لسنوات عديدة لعملية الأمم المتحدة لصالح حل سياسى عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

وأشاد الرئيس الألمانى فى رسالته إلى الملك محمد السادس بدور المغرب المهم ومساهمته على المستوى الإقليمى، فى الاستقرار والتنمية المستدامة فى المنطقة.. مشيرًا إلى التزام المغرب الخاص بمكافحة الإرهاب الدولى، مؤكدا أنه أمر ضرورى لألمانيا وأمنها.

كما اعتبر شتاينماير النموذج المغربى لتدريب الأئمة عنصرا واعدا يمكنه كبح جماح التطرف، معربا عن امتنانه بدور المغرب النشط بعملية السلام فى ليبيا.