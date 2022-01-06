المتحور أوميكرون يتفشى في مدن الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تشهد مدن الهند الكبرى دلهي ومومباي وكلكتا زيادة كبيرة في الإصابات بكوفيد-19 لكن هذه الزيادة لم يقابلها ارتفاع في معدل دخول المستشفيات.



وسجلت الهند 90928 إصابة جديدة بالمرض، الخميس، بزيادة تقترب من أربعة أمثال العدد المسجل في مطلع العام. ويقول مسؤولون إن أغلب هذه الإصابات في مدن فاق فيها انتشار المتحور أوميكرون سلفه دلتا، وذلك وسط مخاوف من انتشاره في المناطق الريفية في الأيام القادمة.

وقال المسؤولون إن الغالبية العظمى من المصابين لم تظهر عليهم أعراض أو ظهرت عليهم أعراض بسيطة فقط وإنهم تعافوا سريعا في منازلهم.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية، الأربعاء، إن مدن دلهي ومومباي وكلكتا وتشيناي وبنجالورو تبعث على القلق، لكن المسؤولين في الولايات يخشون أن ينتشر المرض بسرعة في الريف حيث المنشآت الطبية أضعف.

وسجلت الهند، الخميس، 325 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 482876. وبلغ إجمالي الإصابات 35.11 مليون حالة لتحتل الهند المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات.