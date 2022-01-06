شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة الكويتى بفيروس كورونا وخضوعه لبروتوكول العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، إصابة وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا.

وذكر بيان أصدرته الصحة الكويتية أن نتيجة المسحة التى أجريت للوزير صباح اليوم كانت إيجابية، وأن الوزير سيطبق بروتوكول العزل المنزلى وفق الاشتراطات الصحية مع ممارسة مهامة الوزارية عن بعد.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 16 عامًا فما فوق.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن هذه الخطوة تأتى فى إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع، موضحًا أنه تم تخصيص 18 مركزًا إضافيًا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية بإجمالى 36 مركزًا، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا عبر الموقع الرسمى للوزارة.

وأشار السند، إلى إمكانية الحصول على التطعيم ضد أمراض الشتاء الموسمية (الإنفلونزا - الالتهاب الرئوى البكتيرى - نيوموموكال) وذلك للفئة العمرية 6 أشهر فما فوق من خلال 58 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وعند تلقى الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.