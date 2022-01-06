مستوطن يدهس فلسطينية فى نابلس بعد استشهاد آخر دهسا فى رام الله

القاهرة - سامية سيد - دهس مستوطن إسرائيلى، اليوم الخميس، مواطنة فلسطينية فى محافظة نابلس الواقعة فى شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن استشهد شاب فلسطينى فى الصباح جراء دهس مستوطن له فى مدينة رام الله.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في تصريح صحفي، إن المستوطن دهس المواطنة شفيقة فايز (48 عامًا)، في بلدة العقربانية، وهو ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وحذر المسؤول من التصعيد الخطير في عدوان المستوطنين واستهدافهم للفلسطينيين بشتى الطرق.

وكان شاب فلسطيني يدعى مصطفى ياسين فلنة (25 عامًا) استشهد صباحا في إحدى قرى رام الله بعد دهس مستوطن له وهو في طريقه إلى العمل داخل الخط الأخضر.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شابًا ينتحب ويحاول آخرون تهدئته وجثة الشهيد المغدور به ملقاة على جانب الطريق.