شركة فولفو تعتزم طرح تكنولوجيا القيادة الذاتية لسياراتها في كاليفورنيا أولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اختارت شركة صناعة السيارات السويدية فولفو كارز ولاية كاليفورنيا الأمريكية لكي تكون أول سوق تطرح فيه أحدث تقنياتها في مجال القيادة الذاتية للسيارات، قبل طرحها في باقي الأسواق.



وقالت الشركة السويدية إن الطرح الرسمي للتقنية الجديدة التي يطلق عليها اسم (رايد بايلوت) يتوقف عن الانتهاء من الاختبارات الداخلية لضمان أعلى معدلات السلامة والأمان بالإضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المحلية في مختلف الأسواق.

ونقل موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات عن هنريك جرين مدير الإنتاج في فولفو كارز المملوكة لمستثمرين صينيين القول إن المقرر بدء التشغيل التجريبي للتكنولوجيا الجديدة في كاليفورنيا بحلول منتصف العام الحالي.

ومن المقرر اتاحة تكنولوجيا "رايد بايلوت" كاشتراك إضافي في السيارات الكهربائية الجديدة التي تطورها الشركة والتي ستدخل حيز الإنتاج في وقت لاحق من العام الحالي في مصنع شركة فولفو بالقرب من مدينة شارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

وأشارت فولفو في وقت سابق إلى أن أسماء سياراتها الكهربائية الجديدة لن تكون عبارة عن حرف ورقم كما اعتادت الشركة مع سياراتها التقليدية. وقال هاكان صامويلسون الرئيس التنفيذي للشركة في يوليو (تموز) الماضي إنهم سيطلقون على السيارة الجديدة اسماً كالذي يطلق على طفل.

من ناحيته قال جرين إن الشركة مازالت تبحث قيمة الاشتراك الذي سيدفعه العميل للاستفادة من تقنية "رايد بايلوت"، مشيراً إلى أنه يتوقع إقبالاً قوياً عليها بمجرد طرحها على نطاق واسع.