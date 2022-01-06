سامسونغ تطلق هاتفها الذكي Galaxy S21 FE 5G الجديد.. المواصفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة سامسونغ هاتفها الذكي Galaxy S21 FE 5G الجديد خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES بمدينة لاس فيغاس حتى 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هاتفها الجديد يأتي مزوداً بشاشة AMOLED قياس 6.4بوصة بدقة وضوح FHD+ بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.

ويشتمل الهاتف الذكي الجديد على كاميرا سيلفي بدقة وضوح 32 ميغابيكسل، بينما تتألف وحدة الكاميرا الخلفية الثلاثية من اثنين من الكاميرات ذات الزاوية الواسعة بدقة وضوح 12 ميغابيكسل وكاميرا تلسكوبية بدقة وضوح 8 ميغابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 888 مع ذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 أو 8 غيغابايت.

وتم تزويد الهاتف ببطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة.

ويدعم الهاتف شبكة الاتصالات الجوالة 5G، ويبلغ سُمكه 7.9 ملم، أما وزنه فيبلغ 117 غراماً.

كما يدعم الهاتف فئة الحماية IP68، ومن ثم يمكنه تحمل المياه حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، وهو يتوفر بالألوان Olive و Lavender و White و Graphite