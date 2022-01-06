الكشف عن أعراض أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة نظام الصحة الوطني البريطانية أن ظهور عيوب على الجلد في أماكن كالرقبة والوجه والأذنين يمكن أن تكون إحدى أعراض السرطان.



ونقل موقع "Express" عن الهيئة أن الحديث يدور عن الشكل الأكثر شيوعا للسرطان وهو سرطان الخلايا القاعدية.

وتظهر بشكل متكرر نتوءات أو بقع حمراء متقشرة على الجلد، وغالبا ما تكون داكنة أو بنية اللون. هذه التكوينات تكون مصحوبة أحيانا بالحكة. بالإضافة إلى ذلك قد تظهر آثار مشابهة للندبات.

وقالت الهيئة: "يزداد حجم النتوءات ببطء وقد تتصلب أو تنزف أو تتطور إلى قرحة مؤلمة".

وأضافت أن هذا النوع من السرطان يعتبر من أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة، لأنه نادرا (أقل من 5% من الحالات) ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم