شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط وكرا للإرهابيين يحتوى على مواد متفجرة بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية بالعراق، اليوم الخميس، وكرًا للإرهابيين يحتوى على مواد متفجرة فى محافظة الأنبار .

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية)،إنه خلال عملية استباقية استندت على اعترافات أحد الإرهابيين من المقبوض عليهم، تم ضبط أحد الأوكار الإرهابية المهمة التي كانت تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الإرهابيين بين منطقتي الضبعة وجلبات جنوب قضاء الرطبة داخل العمق الصحراوي، حيث ضبط بداخلها 6 عبوات ناسفة و11 مسطرة تفجير وبندقية ومواد غذائية ومستلزمات طبية، مضيفًا أنه تم تفجير المواد من قبل الجهد الهندسي تحت السيطرة . وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أعلنت أمس الأربعاء، اعتقال 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عمليات منفصلة، في ثلاث محافظات .

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن الاستخبارات العراقية نفذت عمليات منفصلة، وذلك لتتبع خلايا عناصر تنظيم "داعش"، في محافظات (بغداد و كركوك وديالي)، والتي أسفرت عن القبض على 8 عناصر لانتمائهم إلى تنظيم داعش، 4 منهم في محافظة بغداد لعملهم بما يسمى "قطاع دجلة ديوان الدعوة والمساجد"، و 3 في محافظة كركوك لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي بصفة ما يسمى "أمني قطاع الكرمة"، أما الإرهابي الثامن فقد ألقي القبض عليه في محافظة ديالي.

ولفت البيان إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.