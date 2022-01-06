كل ما تريد معرفته حول شاشة سامسونج الذكية M8 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

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أطلقت شركة سامسونج شاشتها الذكية M8 الجديدة، التي تشتمل على لوحة UHD قياس 32 بوصة.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الذكية M8 الجديدة تغطي نطاق الألوان sRGB بنسبة 99% مع 1.07 مليار لون، في حين تبلغ درجة السطوع 400 نيت.

كما تشتمل الشاشة على كاميرا SlimFit، التي تتيح إجراء مكالمات فيديو فائقة الوضوح، وكذلك إجراء مكالمات الفيديو عبر Google Duo.

وتشتمل الشاشة على منفذ USB من النوع Type-C بقدرة شحن 65 وات.