نصائح ذهبية لقيادة السيارة الكهربائية في الشتاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقدم مجلة السيارات "أوتو جازيت" الألمانية فيما يلي بعض النصائح لقائدي السيارات الكهربائية، والتي يمكن من خلالها عبور فصل الشتاء بأمان والتغلب على المشاكل، التي تظهر بالبطارية بسبب انخفاض درجات الحرارة.



ومن أبرز هذه النصائح:

إبقاء السيارة متصلة بالشاحن

أوصى الخبراء الألمان عند انخفاض درجات الحرارة بشدة بإبقاء السيارة متصلة بالشاحن، حتى لو لم تكن البطارية بحاجة للشحن. ويُفضل عند الحاجة لتشغيل وظيفة التدفئة أن يتم تشغيلها أثناء الشحن لتوفير طاقة البطارية للسير. كما أوصى الخبراء بصف السيارة في المرأب بدلاً من الخارج.

أوصى الخبراء بإعادة شحن البطارية مباشرة بعد العودة من الرحلة، حيث تكون البطارية في درجة حرارة مناسبة لعملية الشحن.

سلوك قيادة اقتصادي

أكد الخبراء الألمان على أهمية اتباع سلوك قيادة اقتصادي للحفاظ على طاقة البطارية. ويُقصد بالسلوك الاقتصادي هنا عدم الدخول في مناورات تسارع بدون داع على الطريق، والاستغناء عن عمليات الكبح الشديدة، والسير بوتيرة واحدة على الطريق وعدم تجاوز سرعة 120 كلم/س، مع تفعيل الأنظمة الاقتصادية أيضا مثل نظام استرداد طاقة الكبح وتفعيل الوضع الاقتصادي “Eco”.