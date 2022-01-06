لمن تجاوزوا الخمسين.. إيطاليا تطبق متطلبات التطعيم ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الإيطالية الأربعاء أنها ستطبق المتطلبات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لمن تتجاوز أعمارهم الخمسين عاما، في ظل انتشار حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون شديد العدوى سريع الانتشار.



وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي مساء الأربعاء :"نحن نتدخل بشكل خاص في الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر دخول المستشفيات لتخفيف الضغط على العيادات".

وأضاف دراجي أنه بدءا من 15 فبراير (شباط) المقبل لن يسمح بالوجود في أماكن العمل لمن تجاوزوا الخمسين من العمر إلا للذين تم تطعيمهم أو الذين تعافوا من الفيروس.

وأشار دراجي إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على عمل المستشفيات بشكل جيد مع إبقاء المدارس والأنشطة التجارية مفتوحة".

ويخضع موظفو الجامعة أيضاً لمتطلبات التطعيم، التي تم إدخالها بالفعل بالمدارس.

وستدخل التعليمات حيز التنفيذ عند نشرها في الجريدة الرسمية، رغم أنه لم يكن واضحاً في البداية متى سيتم ذلك.

ويتعين في إيطاليا بموجب اللوائح الحالية ، أن يسمح فقط لمن تلقوا التطعيم أو الذين تعافوا من الإصابة أو الذين لديهم اختبار سلبي ضد الفيروس بدخول الأماكن التي يختلط فيها الناس بشكل متقارب مثل محال تصفيف الشعر.

وينطبق هذا التقييد أيضا على دخول المصالح ومكاتب البريد والمصارف والمحال التجارية، في حين تستبعد المتاجر التي تبيع السلع الأساسية والصيدليات من هذه القاعدة.

وسجلت إيطاليا الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعد الإعلان عن أكثر من 189 ألف إصابة وحوالي 230 وفاة خلال يوم واحد.

وخضع 1.1 مليون شخص لفحص الكشف عن فيروس كورونا خلال تلك الفترة، وبلغت نسبة النتائج الإيجابية حوالي 17 %.