شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى دهسه مستوطن غرب مدينة رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد الشاب الفلسطينى، مصطفى ياسين فلنة "25 عاما" من قرية صفا غرب مدينة رام الله، صباح اليوم الخميس، بعد دهس مستوطن له وهو فى طريقه إلى العمل داخل الخط الأخضر.

وقال أحد أقرباء الشهيد إنه وعندما كان الشاب الشهيد يهم بعبور الشارع متوجهًا إلى عمله دهسه المستوطن ليلقى مصرعه على الفور.

والشاب متزوج وأب لرضيعة تبلغ من العمر عامًا ونصف. وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شابًا ينتحب ويحاول آخرون تهدئته وجثة الشهيد المغدور به ملقاة على جانب الطريق.

وفى وقت سابق، استشهد شاب فلسطينى، فجر اليوم الخميس، فى اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى مخيم بلاطة بشرق مدينة نابلس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، استشهد فجر اليوم الخميس، شابا برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت أمام مخيم بلاطة شرق نابلس، وأفادت مصادر محلية، أن الشهيد هو باكير حشاش (23 عاما).