شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعراض مرض السكري في بدايته.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

مرض السكري من الأمراض التي يجب علاجها في مرحلة مبكرة فور ظهور الأعراض، ولهذا إليكم أعراض مرض السكري في بدايته ووقت ظهورها على المريض.



مرض السكري هو عبارة عن إرتفاع في مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض المبكرة، ومن المهم العمل على العلاج بشكل سريع حتى يتم التقليل من حدوث المضاعفات الخطيرة المعروفة لمرض السكري.

في التقرير التالي نتعرف على أعراض مرض السكري في بدايته وأعراض النوع الأول من مرض السكري.

أعراض مرض السكري في بدايته:

الشعور بالجوع والتعب:

جسم الإنسان يقوم بتحويل الطعام إلى جلوكوز حتى يتم الحصول على الطاقة بشرط أن تحتوي الخلايا على الأنسولين، أما إذا كان الجسم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو أن خلايا الجسم تقاوم الأنسولين فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول لهذه الخلايا مما يتسبب في الشعور بالجوع والتعب بشكل ملحوظ.

كثرة التبول:

الشخص الطبيعي يمكنه التبول ما بين 4 إلى 7 مرات يوميًا، ولكن الشخص المصاب بمرض السكري قد يُلاحظ كثرة عدد مرات التبول أكثر من المعتاد.

ويرجع هذا بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم والذي يؤثر على الكليتين، كما أن من أعراض مرض السكري أيضًا كثرة شرب الماء والعطش الشديد.

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جفاف الفم:

بسبب كثرة التبول الناتجة عن الإصابة بمرض السكري فقد يصاب الفم بالجفاف، حيث تقل رطوبة الفم، كما أنه يؤثر على البشرة حيث تصاب بالجفاف أيضًا.

تشوش الرؤية:

من أعراض مرض السكري في بدايته ملاحظة وجود تشوش في رؤية الشخص المصاب، ويكون هذا ناتج عن التغيير في مستوى السوائل بالجسم.

ما هي أعراض السكري النوع الأول؟

فقدان الوزن:

عند عدم استطاعة الجسم الحصول على الطاقة اللازمة من الطعام بسبب مقاومة الأنسولين، فإن الجسم يبدأ في حرق الدهون والعضلات الموجودة بالجسم، مما يساعد على فقدان الوزن بشكل ملحوظ، والذي يعتبر علامة من علامات الإصابة بمرض السكري من النوع الأول.

الغثيان والقيء:

بسبب حرق الدهون الناتج عن مرض السكري فإن الجسم يُنتج الكيتونات والتي تتراكم في الدم بشكل خطير وهو ما يسمى الحامض الكيتوني السكري، والذي يؤثر على المعدة مما يسبب في الشعور بالغثيان والقيء.

متى تظهر أعراض مرض السكري؟

تختلف أعراض مرض السكري في الظهور على حسب نوع المرض، حيث أن الأشخاص المصابون بمرض السكري من النوع الأول قد تظهر عليهم الأعراض في غضون بضعة أسابيع أو شهور قليلة، ومن الممكن أن يصيب الإنسان في كل المراحل العمرية المختلفة.

أما مرض السكري من النوع الثاني قد تتأخر أعراضه في الظهور بعد سنوات من الإصابة، وعادة ما يصيب الأشخاص بعد سن البلوغ.