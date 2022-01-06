منذ ظهور الجائحة.. موريتانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة الصحة الموريتانية أمس الأربعاء أنها سجلت 1149 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر حصيلة منذ ظهور الجائحة.



ولم توضح الوزارة في إيجازها اليومي الوضع الوبائي وطبيعة المتحور، لكنها أعلنت منذ أسبوع ظهور المتحور أوميكرون في البلاد.

وأضافت في إيجاز صحفي أن إجمالي الوفيات جراء كوفيد 19 بلغت 876.

وعلى صعيد متصل، دعت وزارة الشؤون الإسلامية الأئمة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة في جميع مساجد البلاد للحث على الدعاء بنية رفع البلاد.

وأمام تصاعد وتيرة الاصابات وظهور متحور "أوميكرون" وإصابة الرئيس وعدد من الوزراء بكوفيد 19 أصدرت الحكومة قرارا بتعليق جميع المهام الخارجية للوزراء والمسؤولين الساميين والمشاركات الدولية لموريتانيا.