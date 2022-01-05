شكرا لقرائتكم خبر عن الرسام الروسى نيكاس سفارنوف يهدى ملك البحرين عملا فنيا خلال استقباله بقصر الصافرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، فى قصر الصافرية، الرسام الروسى نيكاس سفارنوف، والذى أهدى الملك عملا فنيا مميزا، ونقلت وكالة أنباء البحرين أن الملك أعرب عن شكره للفنان الروسى على هذا الإهداء، مشيدا بما يتمتع به من مهارة وكفاءة وما يقدمه من أعمال فنية راقية ومتميزة.

وشدد حمد بن عيسى على "عمق العلاقات الثنائية وروابط الصداقة الوثيقة التى تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، متمنيا للرسام الروسى نيكاس سفارنوف دوام التوفيق والنجاح فى أعماله الفنية".

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحرينى، محمد السيسى البوعينين، إن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع موسكو على جميع الأصعدة، خاصة لما لروسيا من مكانة دولية ولما تتميز به العلاقات بين البلدين من إيجابية.

وأوضح البوعينين أنه خلال الفصل التشريعى الخامس، زار وفدان روسيان البحرين، أحدهما كان للجنة الصداقة الروسية، والآخر، كان برئاسة رئيسة الجمعية البرلمانية الروسية.