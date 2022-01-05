تعرف على أبرز الاشتراطات البلدية لنشاط محطات الوقود

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن أبرز الاشتراطات البلدية لنشاط محطات الوقود. واشترطت الشؤون البلدية، وجود مسجد لا تقل مساحته عن 355م ، للرجال النساء. كما اشترطت الوزارة وجود دورات مياه عامة للرجال والنساء، وكذلك توفير أجهزة خدمة مجانية. وألزمت الوزارة محطات الوقود بإضاءة مداخل ومخارج المحطة بأعمدة إنارة ذات الذراع الواحد.

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