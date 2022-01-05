شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأدرنى يؤكد لوزير دفاع إسرائيل ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة عمّان، الأربعاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

وشدد الملك الأردنى، خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان.