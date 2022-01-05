عون وميقاتى يتفقان على فتح دورة استثنائية للبرلمان وانعقاد الحكومة عقب استلام الموازنة

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه اتفق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد عقب استلام الموازنة الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات لميقاتي صباح اليوم الأربعاء، عقب لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأكد ميقاتي أنه أبلغ رئيس الجمهورية أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين، وفور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، مشيرا إلى أن الاجتماع مع الرئيس اللبناني كان مثمرًا.

يأتي ذلك ليحسم رئيسا الجمهورية والحكومة جدلا واسعا بسبب انتهاء دور الانعقاد العادي لمجلس النواب، رغم الحاجة لمناقشة عدد من القوانين الهامة، بما يتطلب فتح دورة استثنائية للمجلس بدعوة من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب.