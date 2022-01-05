عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ابتكر فريق من الباحثين في سنغافورة منظومة روبوتية يمكنها الإمساك بالاشياء بقوة تتناسب مع طبيعة كل منها.



ويمكن للروبوتات أن تقبض بقوة على الأشياء الضخمة ثقيلة الوزن، وأن تقبض برقة على الأغراض الرقيقة الهشة.

ويرى الباحثون من الجامعة الوطنية في سنغافورة أن هذه التقنية يمكنها توظيفها في كثير من الصناعات مثل تجميع المواد الغذائية والتغليف وجني الفاكهة وغيرها.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث راي ياو من قسم الهندسة الحيوية ومركز علوم الروبوتات المتطورة في جامعة سنغافورة قوله إن المنظومة الروبوتية تتكون من أصابع مصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة ذات قاعدة قابلة لإعادة التشكيل حسب الضرورة.

ويقول ياو إن "شكل الجسم ووزنه وحجمه هو ما يحدد طريقة إمساكنا به من أجل نقله من مكان لآخر، ويعتبر ذلك من الأسباب الرئيسية التي تدفع كثير من الصناعات إلى الاعتماد بكثافة على العنصر البشري في أعمال التغليف والتعامل مع الأشياء الهشة".

وأضاف أن "المنظومة الروبوتية الجديدة تحدث ثورة في وظائف النقل والالتقاط والتحريك عند طريق توفير قدرات متطورة تسمح للروبوتات بالتعامل بشكل آمن مع الأشياء الهشة باختلاف أحجامها وأشكالها ودرجة صلابتها، على غرار اليد البشرية".

ويمكن تعديل المنظومة الجديدة بحيث تعمل بثلاثة أو أربعة أصابع حسب الطلب، كما أنها مزودة بآلية للاغلاق من أجل التعامل مع درجات الصلابة المختلفة.

ويقول ديزموند جو وهو مدير أحد المصانع في سنغافورة التي استثمرت في تطوير التقنية الجديدة إن "معظم العمالة لدينا من كبار السن، وبالتالي فإننا نبحث عن وسيلة جديدة لتخفيف الأعباء عن قوة العمل لدينا مع تعزيز الانتاجية بالمصنع في الوقت ذاته".