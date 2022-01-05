وكالة "بلومبرغ" تحذر من أزمة تهدد أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت وكالة "بلومبرغ" من تفاقم أزمة الغاز في أوروبا، وقالت إن أوروبا تواجه خطر نفاد مادة الغاز في الشهرين المقبلين بسبب الطقس المتجمد وانخفاض احتياطيات الوقود الأزرق في المستودعات.



وجاء في تقرير وكالة "بلومبرغ": "أمامنا أبرد شهرين من الشتاء، لذلك هناك مخاوف من أن أوروبا قد تنفد من الغاز".

وتحدث مؤلفو تقرير وكالة "بلومبرغ" عن وجود مؤشرات مسبقة لحدوث هذه الأزمة، ومنها الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتراجع الإنتاج المحلي (في أوروبا) للغاز الطبيعي.

وكانت أوروبا قد شهدت العام الماضي انخفاضا في إنتاج الكهرباء بسبب تقلبات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.