شركة "سامسونغ" تكشف اليوم عن هاتفها "غالاكسي إس21 FE"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات أمس الثلاثاء أنها ستكشف عن هاتفها "غالاكسي إس21 FE" المزود بخدمات الجيل الخامس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، المقرر افتتاحه اليوم الأربعاء في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية، وهو أحد أكثر هواتف "سامسونغ" التي يترقبها الجمهور لأدائها المتميز وأسعارها المعقولة.



وقالت الشركة إن الهاتف سيتم إطلاقه «في الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية الأخرى» في يوم 11 يناير، بأسعار تبدأ من 699 دولارا أمريكيا.

وقد تم تأجيل إطلاق الهاتف، الذي طال انتظاره، والذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم طرحه في الصيف الماضي، بسبب أزمة نقص الرقائق العالمية التي تسببت في اضطراب إنتاج السيارات والأجهزة في جميع أنحاء العالم.

وكما يشير اسم الهاتف الذي يحمل الحرفين "FE"، وهما اختصار لعبارة "إصدار المعجبين" (Fan Edition)، ويأتي الهاتف مزودًا بالمميزات الرئيسية لسلسلة "غالاكسي إس21" التي يحبها المعجبون ولكن بسعر مناسب.

وقالت "كيم سيونغ-يون"، نائبة رئيس فريق التسويق في قسم "تجربة الهواتف المحمولة" بالشركة (Mobile eXperience): «إن فلسفة "إصدار المعجبين" هي تقديم تجربة "غالاكسي" المتميزة إلى المستهلكين على نطاق أوسع»، وذلك في حدث أقيم أمس الثلاثاء قبل يوم واحد من افتتاح المعرض رسميا.

وأضافت أن "سامسونغ" تتوقع نجاح الطراز الجديد مثل سلفه "غالاكسي إس20 FE"، الذي بيع منه أكثر من 10 ملايين وحدة حول العالم منذ إطلاقه في سبتمبر من عام 2020، وكانت أسعاره تبدأ من 699 دولارا أيضا.

وأكدت أن الشركة ستحدد ما إذا كانت ستصدر الطراز في كوريا الجنوبية «وفقا للطلب».

ويأتي الهاتف الجديد مزودا بشريحة "Snapdragon 888" لشركة "كوالكوم" أو شريحة "Exynos" لشركة "سامسونغ"، اعتمادا على السوق. كما يحتوي على 6 غيغابايت أو 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت أو 256 غيغابايت من ذاكرة التخزين.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام "One UI 4‎" المبني على نظام تشغيل "Android 12‎" من شركة "غوغل". ويبلغ سمك الجهاز 7.9 مليمترات ويزن 177 غراما، وهو بذلك أخف من هاتف "غالاكسي إس20 FE" السابق.

ويأتي الهاتف بأربعة ألوان، وهي الزيتوني والخزامي والأبيض والغرافيتي. وهو مزود بالشاشة "Dynamic AMOLED 2X" بمقاس 6.4 بوصات، وبثلاث كاميرات خلفية ومستشعر عريض بدقة 12 ميغابكسل وعدسات تليفوتوغرافية بدقة 8 ميغابكسل.

ويدعم الجهاز الجديد التسجيل المزدوج الذي يتيح للمستخدم تسجيل مقاطع الفيديو باستخدام الكاميرا الخلفية والأمامية في نفس الوقت.

وتبلغ سعة البطارية 4,500 مللي أمبير. وقالت الشركة إنه «يمكن استخدامها طوال اليوم بالشحن السريع بسرعة 25 وات لمدة 30 دقيقة».