شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى ينفذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية حوثية فى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء تابعة لعناصر الحوثى.

وطالب التحالف -وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية- المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مضيفًا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان قوات التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية نحو الأراضي السعودية.. وذكر التحالف أن الطائرة المسيّرة أطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين.