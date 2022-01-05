شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. بارد بالسعودية والكويت وغائم فى الإمارات ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، ان يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم والرياض كذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة

الإمارات:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأربعاء غائما جزئياً بوجه عام مغبرا أحياناً، وتزداد السحب المنخفضة خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح شمالية غربية / 25 إلى 35 قد تصل إلى 60 كم/ س أحياناً .. و الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 04:39 والجزر الأول عند الساعة 08:04 والجزر الثاني عند الساعة 21:36 .

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة .

ومساءا بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة .