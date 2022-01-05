عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعر ومواصفات Samsung Galaxy S21 FE 5G في مصر.. هاتف استثنائي

الأربعاء 5 يناير 2022

الخليج 365

تتأهب السوق المصرية خلال الأيام المقبلة لاستقبال أحدث هواتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G، والذي يتوقع أن يجذب العديد من العملاء.



وكشفت شركة سامسونج رسميا عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy S21 FE 5G، في الخارج، بمواصفات وقدرات عالية، تمكنه من المنافسة ضمن هواتف الفئة المتوسطة.

وتراهن الشركة الكورية الجنوبية على قدرة الهاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G على المنافسة بقوة في السوق المصرية، كما حدث مع النسخة السابقة من الهاتف Galaxy S20 FE.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G

يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G، بشاشة من النوع (Dynamic AMOLED)، حجمها 6.4 بوصة، ودقتها (1080×2400) بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتتميز الشاشة بوجود طبقة حماية.

ويتميز هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية (12 و8 و12) ميجابيكسل، أما كاميرا "السيلفي الخلفية فتبلغ دقتها (32) ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G بمعالج من النوع (qualcomm snapdragon 888)، ثماني النواة، كما أ،ه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12.

يأتي هاتف سامسونج سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G بطارية ليثيوم أيون، حجمها 4500 مللي أمبير، مع شحن سريع بقدرة 25 واط.

سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G

يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G، بإصدارين، الأول بذاكرة داخلية 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية "رام" 8 جيجابايت، ويتوقع أن يبلغ سعره نحو 12 ألفا و400 جنيه مصري.

بينما يتوقع أن يبلغ سعر الإصدار الثاني من هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G، نحو 11 ألفا و500 جنيه مصري، حيث يأتي بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.