شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وقبرص تبحثان أوجه التعاون العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس الثلاثاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك.

شهد اللقاء - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - بحث تبادل الخبرات والتمارين العسكرية الهادفة إلى تطوير وتأهيل القوى البشرية لدى الطرفين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.