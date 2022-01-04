محمد بن راشد يطلق أكبر مشروع عربي لاستقطاب النوابغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، إطلاق أكبر مشروع عربي للبحث عن النوابغ العرب في مجالات متعددة، وتقديم الدعم والرعاية لهم لتمكينهم من تطوير أفكارهم، وتحقيق أهدافهم العلمية والمعرفية، بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين.



ويأتي إطلاق هذا المشروع، الذي يستهدف تحديد ودعم 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات، ضمن العادات السنوية في مثل هذا اليوم لإطلاق مشاريع جديدة، على أن يكون مقر إدارة هذا المشروع ”متحف المستقبل“ المعلم العلمي البارز الذي اكتسب شهرة عالمية بسبب تصميمه الفريد من نوعه، والتقنيات التي تم توظيفها في إنجازه.

وكشف الشيخ محمد بن راشد عن بعض تفاصيل المشروع العلمي الجديد، بسلسلة من التغريدات، قال فيها: ”الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية في ٤ يناير للإعلان عن مشاريع تغير واقعنا نحو الأفضل.. نعلن عن إطلاق مشروع حضاري عربي للبحث عن النوابغ العرب الألف في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم البرمجة والأبحاث والاقتصاد وغيرها.. هدفنا تمكينهم لأداء دورهم الحضاري والإيجابي في المنطقة“.