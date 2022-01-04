شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات جنوبي الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اندلعت، مساء اليوم الثلاثاء، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن شابا فلسطينيا "أصيب بالرصاص الحي في فخذه نقل إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة الخليل حيث وصفت إصابته بالمستقرة".

وكانت المواجهات قد اندلعت مساء اليوم عقب إغلاق قوات الجيش الإسرائيلي البوابة الحديدية المقامة على الشارع الواصل بين بلدة دورا ومخيم الفوار.