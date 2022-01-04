شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن صد هجمات للحوثيين فى محافظة مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية هجمات حوثية على مواقعها فى عدة جبهات بمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الثلاثاء - أن قوات الجيش والمقاومة وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تصدت لهجمات حوثية على امتداد الجبهات الجنوبية والغربية فى محافظة مأرب.

وأضافت أن المعارك التى استمرت منذ وقت متأخر من ليلة أمس وحتى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، شاركت فيها المدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن أمس الاثنين، تنفيذ 12 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تدمير 5 آليات عسكرية ومصرع 97 عنصرا إرهابيا من مسلحى مليشيا الحوثي.