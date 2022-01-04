السعودية.. توقيف 233 شخصا يعملون في وزارات سيادية بقضايا فساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، عن نتائج تحقيقاتها في قضايا الفساد بالبلاد، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، حيث تم توقيف أكثر من 200 شخص بعد آلاف الجولات الرقابية في المملكة.



وقالت الهيئة الحكومية في بيان لها، إن جهودها قادت إلى توقيف 233 شخصا بتهم فساد، في وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت ”نزاهة“ أنها أجرت 5518 جولة رقابية الشهر الماضي، والتحقيق مع 641 شخصا، قبل إطلاق سراح 408 منهم وتوقيف الباقين بتهم تتعلق بجرائم الفساد المالي والإداري والتي شملت الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، واختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.