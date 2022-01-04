شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب ليبيا بالجامعة العربية يبحث مع نظيره السودانى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، بالمندوب الدائم لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية السفير محمد الياس محمد الحاج، بالقاهرة.

رحب السفير محمد الياس محمد الحاج – بحسب بيان للمندوبية الليبية - بالسفير عبدالمطلب ثابت متمنيًا له التوفيق والسداد، بعد تعيينه مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، مبديًا اهتمام السودان بالتعاون التام مع ليبيا تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة مجمل العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

من جانبه، أشاد السفير عبدالمطلب ثابت بعمق العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا، وجمهورية السودان ، وما تشهده من متانة وقوة على كافة الأصعدة، مستعرضًا سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، منوهًا بأهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.