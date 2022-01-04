اعتقال مسئولى الحوالات المالية لداعش فى كركوك شمالى العراق

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابيين اثنين فى محافظة كركوك مكلفان بإدارة الحوالات المالية لتنظيم داعش الإرهابى القادمة من داخل وخارج العراق.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت، خلال عملية نوعية استباقية، من اعتقال إرهابيين اثنين من عصابات داعش جنوبي محافظة كركوك من المسؤولين والمكلفين بإدارة الأموال الخاصة بالعمليات الإرهابية لتلك العصابات والتي حصلوا عليها من الحوالات المالية القادمة من داخل وخارج العراق".



وأضاف البيان أن "الإرهابيين قاما بدعوة الشباب للانتماء إلى عصابات داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديهما محاضرات في تلك المواقع عن كيفية صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة، ويعدان من أبرز المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".