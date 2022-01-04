شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث مع وزير الصحة اللبنانى تطورات انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في السرايا الحكومية صباح اليوم، التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا. وفق بيان لمجلس الوزراء اللبنانى.

ومن جانبه قال الأبيض: "إن الأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا تتزايد، وفي الوقت نفسه، لدينا قلق على الوضع الاستشفائي، مع ان الوضع في المستشفيات لغاية الان لا يزال تحت السيطرة، ولم يزد عدد المرضى فيها وفي العناية الفائقة بشكل كبير، ولكن المطلوب منا ان نكون على درجة من الجهوزية والاستعداد، في حال تزايد هذه الأرقام".

اضاف: "تباحثنا في إجراءات عدة تقوم بها الوزارة، ومنها افتتاح مركز طوارىء ميداني للكورونا من ضمن التجهيزات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للبنان في منطقة البيال، وهو سيسمح باستقبال المرضى الذين هناك شك في اصابتهم لإجراء تقويم لهم لمعرفة أوضاعهم، وهذا الامر سيمكننا من مساعدة المرضى المصابين، وسيعلن عن هذا المركز خلال أيام، وسنقوم مع الرئيس بزيارة ميدانية لافتتاحه".



وتابع: "بحثنا ايضا في موضوع المستشفيات ورفع جهوزيتها، لقد زدنا عدد أسرة المستشفيات بنسبة 30 بالمئة تقريبا لغاية الآن، ونعمل من اجل رفعها إلى اعداد اكبر في حال تطلب الوضع الوبائي ذلك، علما اننا نعلم جميعا انه للأسباب الاقتصادية والصحية والنفسية، طرح موضوع الاقفال العام ولكن لغاية الآن نبذل كل الجهود كي لا نصل الى هذا الامر".

واضاف:" لقد تم التباحث بموضوع المدارس، وهناك اجتماع لي اليوم ظهرا مع وزير التربية للبحث في هذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب، طبعا يهمنا جدا استمرار العام الدراسي، بخاصة اننا عطلنا عامين دراسيين في السابق، واي تعطيل اضافي قد يكون اثره وخيما على طلابنا، لكن يجب أن نتأكد ان افتتاح المدارس سيتم بالطريقة الصحيحة، من خلال أمور عدة من بينها نشر اللقاح بين التلاميذ والادارة والمعلمين".

وعن اعداد التلاميذ الذين تلقوا اللقاح قال: " نعمل على المدارس، هناك اكثر من 160 مدرسة مسجلة من وزارة التربية مع وزارة الصحة، ونحن نرسل الآن فرقا ميدانية لهذه المدارس لاجراء التلقيح فيها، واتوقع ان ينشط هذا الموضوع اكثر في الايام المقبلة".