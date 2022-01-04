شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 200 كيلوجرام كوكايين فى سيارة عمدة بالنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت الشرطة فى النيجر، عمدة إحدى بلديات آغاديز، شمالى البلاد، وبحوزته 200 كيلو جرام من الكوكايين، بقيمة تقارب 9 ملايين دولار أمريكى بحسب موقع صحرا ميديا الأفريقى.

وبحسب رويترز عن مصادر رسمية فإن العمدة وسائقه كانا على متن سيارة حكومية، وبحوزتهما 199 حزمة من الكوكايين، حين أوقفتهما إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة على الطريق المتجه شمال آغاديز.

وبحسب المصدر، فقد احتجزت الشرطة المسئول الحكومي وسائقه، على أن يتم نقلهما لاحقا إلى العاصمة نيامي.

وأكد المكتب الوطني لمحاربة التهريب والمخدرات في بيان له الخبر، معتبرا أن العملية نوعية، دون الكشف عن هوية العمدة أو إعطاء تفاصيل أكثر.

وضبطت قوات الأمن فى النيجر شهر مايو الماضى 17 طنا من الحشيش (القنب الهندي)، بقيمة 37 مليون دولار أمريكي.

وتعتبر دول غرب أفريقيا، معبرا مهما لمهربي المخدرات القادمة من دول أمريكيا اللاتينية في طريقها نحو أوروبا. ففي شهر أكتوبر الماضي ضبط خفر السواحل السنغالي طنين من الكوكايين على متن قارب قرب شواطئ العاصمة داكار، و لم تكشف السلطات عن هوية القارب، كما ضبطت غامبيا شهر يناير الماضي 3 أطنان من الكوكايين على متن قارب قادم من الإكوادور.

ونقلت رويترز عن مسئول فى الإنتربول،أ قوله إن عمليات ضبط المخدرات خلال الفترة الأخيرة تعود إلى ارتفاع الطلب عليها فى أوروبا مؤخرا.