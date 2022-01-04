شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى: نرصد ارتفاعا فى عدد الإصابات بكورونا ونتوقع زيادتها فى الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة السعودى، فهد الجلاجل، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تشهد حاليا ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونتوقع زيادتها خلال الأيام القادمة.

وأوضح الوزير - في تصريحات أوردتها قناة (الإخبارية) السعودية - أن "اللقاح أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض، والتقليل من دخول المستشفيات"، مضيفا أن "قلقنا على الفئة التي لم تستكمل جرعاتها؛ فأغلب من في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين".

وفى وقت سابق، أكد متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن العودة للمربع الأول والصفر من الحجر وغيره مستبعدة جداً في ظل تشكل مناعة مجتمعية وتوفر اللقاحات التي ثبت أن استكمالها تصد أو تمنع الإصابة من الفيروسات، مؤكداً ضرورة استكمال الجرعات وعدم التساهل حتى لا تتضاعف الحالات خاصة الحرجة منها. وفق "سبق".

وأضاف قائلا: "هل نحن مثلما كنا في مارس وإبريل في 2020؟ ألم نقطع شوطاً طويلاً، ألم نحقق مكاسب، ما عندنا معرفة بالفيروس وكيف نتعامل معه وكيف نصده؟ فهي معلومات موجودة في جسد المجتمع وليس في العلم فقط".

وأردف: "لذلك العودة للمربعات الأولى مستبعدة جداً ولدينا مكاسب كبيرة لكن هل نريد أن تتضاعف الإصابات ؟! لا .. ولدينا أطفال مستبشرون وخلال أيام يبدأ لهم التطعيم، وهناك كبار سن وهناك حوامل وبعضهم متقاعس بسبب الخوف وترويج الوهم وكذلك نخاف ممن لم يستكملوا الجرعات".