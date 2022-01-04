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رئيس مجلس الشورى السعودى ونظيره البحريني يبحثان العلاقات بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين علي بن صالح الصالح، الدور المحورى والاسهامات المتعددة التى تقوم بها المملكة العربية على جميع المستويات الإقليمية والدولية، مشيداً بالعلاقات التاريخية والمتينة التى تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما تحظى به من دعم من خادم الحرمين الشريفين والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد  والوفد المرافق له لمقر مجلس الشورى في مملكة البحرين في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين، وفق واس.

 

وأوضح الصالح خلال اللقاء، أن الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، لهما جهود مشهودة انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وملك مملكة البحرين في تعميق مستوى التعاون في كافة مجالات التقدم والنماء، مشيراً إلى أنهما يمتلكان رؤى استشرافية، وطموحات لمستقبل زاهر ومشرق للبلدين والشعبين الشقيقين.


وأوضح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، أن استدامة ازدهار العلاقات التاريخية المتجذّرة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، يؤكد حرص القيادتين على تعميق مسارات النهضة، مشيراً إلى أن خصوصية العلاقة وما يعززها من أواصر محبة ومودة يمثل أنموذجاً متقدماً للعلاقات الأخوية الراسخة القائمة على وحدة المصير.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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