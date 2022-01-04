شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: حريصون على علاقاتنا مع دول الخليج وفى مقدمتها السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس لبنان العماد ميشال عون عن تمسكه بموقف لبنان الرسمى الذى عبر عنه مجددا فى رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين وحرصه على علاقات لبنان العربية والدولية، لاسيما منها دول الخليج العربى، وفى مقدمها المملكة العربية السعودية، وفق بيان لرئاسة لبنان.

ولفت إلى أن هذا الحرص يجب أن يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء.

وكان قد صدر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيانا قال فيه: "طالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الإساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه".



وأشار إلى أن ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بحق المملكة العربية السعودية، لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أى دولة عربية، خصوصا دول الخليج.

وأضاف ميقاتى، فيما نحن ننادى بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولا وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا، وإننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وابعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعا لاخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم اسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة".